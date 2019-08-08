Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
8 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Güncelleme: 08.08.2019 12:58
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Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün İtalyan ekibi Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
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Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren sarı-lacivertli takım transfere de ara vermiyor.
Danimarkalı futbolcu Zanka'yı İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Nijerya basını, sarı-lacivertli kulüpte kiralık olarak forma giyen Victor Moses ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
O iddiaya göre; Moses'la daha önce de ilgilenen Inter'de teknik direktör Antonio Conte yıldız futbolcu için bir kez daha teklif yapmaya karar verdi.