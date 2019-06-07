Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeye sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında çıkan haberlere göre bir dönem Barcelona forması da giyen yıldız futbolcu kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer oluyor. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 01:04
Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de ligin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına start verildi.

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Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

En az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her bölgeye transfer yapacak olan sarı-lacivertliler, önceliği forvet transferine vermiş durumda.

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

Sezon başında Leicester City'den kiralanan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani, İngiliz ekibine geri döndü.

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

Fenerbahçe'de yine sezon başında transfer edilen ve beklenen performansı sergileyemeyen Michael Frey ile de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

İspanyol golcü Roberto Soldado ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

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