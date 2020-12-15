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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bakasetas'tan açıklama geldi
Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeeken Bakasetas'tan transfer açıklaması geldi. Yunan futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Pelkas ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken transfer açıklaması da yaptı. İşte Bakasetas'ın dikkat çeken Fenerbahçe sözleri ve tüm detaylar...
15 Aralık 2020 Salı 09:12, Güncelleme 15.12.2020 09:16
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bakasetas'tan açıklama geldi