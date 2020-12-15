Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bakasetas'tan açıklama geldi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bakasetas'tan açıklama geldi

Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeeken Bakasetas'tan transfer açıklaması geldi. Yunan futbolcu, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Pelkas ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken transfer açıklaması da yaptı. İşte Bakasetas'ın dikkat çeken Fenerbahçe sözleri ve tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Bakasetas'tan açıklama geldi

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