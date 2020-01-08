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Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! ''Bu yönetim şampiyon olmak istemiyor''
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluğun çok önemli olduğunu düşündükleri bu sezonda yapılan bu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulunan taraftarlar Damien Comolli ve Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte yaşanan gelişmeler ve Fenerbahçe'nin transfer hamlesinin sosyal medyada yankıları...
8 Ocak 2020 Çarşamba 19:37
Güncelleme: 08.01.2020 19:37
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Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
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Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetiminin bu transfer hamlesi sarı-lacivertli taraftarları hiç memnun etmezken, sportif direktör DamienComolli eleştirilerin odağındaki isim durumunda bulunuyor.
Sarı-lacivertli traftarlar olası SimonFalette transferine sosyal medyada büyük tepki gösterirken Ali Koç'un vizyonunu anlayamadıklarını belirtti ve Comolli'yi istifaya davet etti.
İşte Fenerbahçe taraftarının Simon Falette tepkisi...