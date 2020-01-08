Fenerbahçe'nin Simon Falette hamlesi taraftarı çıldırttı! ''Bu yönetim şampiyon olmak istemiyor''

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan stoper oyuncusu Simon Falette İstanbul'a geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden E. Frankfurt takımının Gineli oyuncu bu sezon bir resmi maçta görev yapmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar şampiyonluğun çok önemli olduğunu düşündükleri bu sezonda yapılan bu transfer hamlesine büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe yönetimine serzenişte bulunan taraftarlar Damien Comolli ve Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte yaşanan gelişmeler ve Fenerbahçe'nin transfer hamlesinin sosyal medyada yankıları...

8 Ocak 2020 Çarşamba 19:37 Güncelleme: 08.01.2020 19:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





