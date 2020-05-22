Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı!

Son dakika Fenerbahçe haberi... Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe, takımdan ayrılacağı konuşulan Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın alternatifini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, futbol hayatını Arjantin'de sürdüren genç yıldız adayını gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 06:44 Güncelleme: 22.05.2020 06:44
Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve büyük olasılıkla Erol Bulut ya da Nenad Bjelica'dan biriyle anlaşacak olan Fenerbahçe, transferde de boş durmuyor.

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Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı!

Kadrosunu gençleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerde Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı!

Şilili yıldızın yerine arayışlara başlayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı!

Bu bölgede birçok futbolcuyu takip eden Kanarya, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Fenerbahçe'nin sağına Arjantinli yıldız adayı!

NAHUEL MOLINA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-lacivertliler Güney Amerika ve Arjantin'in en büyük kulüplerden Boca Juniors'ta forma giyen Nahuel Molina'nın transferi için harekete geçti.

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