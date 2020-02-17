Süper Lig'in 2019/20 sezonunda toplamda 14 futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de birçok isimle tamamen yollar ayrılırken, 8 futbolcu kiralık olarak farklı ekiplerin yolunu tuttu. Peki Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor? İşte detaylar...
17 Şubat 2020 Pazartesi 17:30
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6 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek isteyen Fenerbahçe, kadroda büyük bir yapılandırmayla sezona başlamıştı.
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Yaz ve devre arası transfer dönemi olmak üzere 14 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 8'i kiralık olmak üzere 33 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Sarı Kanaryalar'ın kiraladığı oyuncuların performansları ise merak konusu oldu. İşte geçici olarak başka takıma transfer olan 8 futbolcu ve performansları...
BATUHAN YILMAZ
Sezon başında TFF 3. Lig ekiplerinden Modafen'e kiralanan 21 yaşındaki ön libero Batuhan Yılmaz, toplamda 20 karşılaşmada sahaya çıksa da fazla süre alamadı. Yalnızca 432 dakika sahada kalan Yılmaz, 4 kez fileleri havalandırdı.
OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN
Vedat Muriç karşılığında Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına transfer olan Oğuz Kağan Güçtekin de yokları oynadı. Toplamda 9 maçta forma giyen Güçtekin, 528 dakika sahada kaldı.