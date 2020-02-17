Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda toplamda 14 futbolcuyu renklerine bağlayan Fenerbahçe'de birçok isimle tamamen yollar ayrılırken, 8 futbolcu kiralık olarak farklı ekiplerin yolunu tuttu. Peki Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor? İşte detaylar...
17 Şubat 2020 Pazartesi 17:30
Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?

6 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek isteyen Fenerbahçe, kadroda büyük bir yapılandırmayla sezona başlamıştı.

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Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?

Yaz ve devre arası transfer dönemi olmak üzere 14 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 8'i kiralık olmak üzere 33 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?

Sarı Kanaryalar'ın kiraladığı oyuncuların performansları ise merak konusu oldu. İşte geçici olarak başka takıma transfer olan 8 futbolcu ve performansları...

Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?

BATUHAN YILMAZ

Sezon başında TFF 3. Lig ekiplerinden Modafen'e kiralanan 21 yaşındaki ön libero Batuhan Yılmaz, toplamda 20 karşılaşmada sahaya çıksa da fazla süre alamadı. Yalnızca 432 dakika sahada kalan Yılmaz, 4 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin kiraladığı futbolcular neler yapıyor?

OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN

Vedat Muriç karşılığında Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına transfer olan Oğuz Kağan Güçtekin de yokları oynadı. Toplamda 9 maçta forma giyen Güçtekin, 528 dakika sahada kaldı.

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