Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia'nın madde madde iyi ve kötü özellikleri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

27 Ağustos 2020 Perşembe 09:20 Güncelleme: 27.08.2020 09:20
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli golcü Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...

İşte Sabah'ta yer alan habere göre 2013-14 sezonunda Meksika Ligi'nde gol kralı olan 30 yaşındaki Ekvadorlu yıldızın öne çıkan ve zayıf tarafları...

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...

1- Sağ ayaklı futbolcu. Hem sağ kanat hem sol kanat hem de santrfor pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...

2- Serbest vuruşlar Ekvadorlu oyuncunun en başarılı olduğu konu. Yine en güçlü özellikleri arasında ise kilit pas verme ve adam geçme karneleri gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...

3- Hava topu performansı 1.77 boyundaki Valencia'nın en kötü özelliği olarak rakamlara yansıyor.

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