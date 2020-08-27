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Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Valencia ile ilgili dikkat çeken detay! En zayıf yönü...
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son olarak Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia'nın madde madde iyi ve kötü özellikleri... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:20
Güncelleme: 27.08.2020 09:20
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Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli golcü Enner Valencia'yı İstanbul'a getirdi.
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İşte Sabah'ta yer alan habere göre 2013-14 sezonunda Meksika Ligi'nde gol kralı olan 30 yaşındaki Ekvadorlu yıldızın öne çıkan ve zayıf tarafları...
1- Sağ ayaklı futbolcu. Hem sağ kanat hem sol kanat hem de santrfor pozisyonlarında görev yapabiliyor.
2- Serbest vuruşlar Ekvadorlu oyuncunun en başarılı olduğu konu. Yine en güçlü özellikleri arasında ise kilit pas verme ve adam geçme karneleri gösteriliyor.
3- Hava topu performansı 1.77 boyundaki Valencia'nın en kötü özelliği olarak rakamlara yansıyor.