Fenerbahçe'nin gözdesinden kulübüne: Bırakın gideyim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile yeni sezona merhaba diyecek olan sarı-lacivertlilerde hummalı bir çalışma var. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer operasyonunu Damien Comolli yönetiyor. Sarı-lacivertlilerin transfer planlarının en tepesinde yer alan dünya yıldızı kulübüne rest çekti. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
2 Temmuz 2019 Salı 22:21
Güncelleme: 02.07.2019 23:06
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu taraftarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına titizlikle devam ediyor.
Gelecek sezonun kadro mühendisliğini yapan sarı-lacivertli kurmaylar birçok isimle temas halinde.
Sportif direktör Damien Comolli'nin başrolü oynadığı transfer operasyonunda ilk olarak Max Kruse takıma katılmıştı.
Emre Belözoğlu ve Allahyar transferlerini duyuran sarı-lacivertliler dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu.