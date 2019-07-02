Fenerbahçe'nin gözdesinden kulübüne: Bırakın gideyim

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile yeni sezona merhaba diyecek olan sarı-lacivertlilerde hummalı bir çalışma var. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer operasyonunu Damien Comolli yönetiyor. Sarı-lacivertlilerin transfer planlarının en tepesinde yer alan dünya yıldızı kulübüne rest çekti. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...

2 Temmuz 2019 Salı 22:21 Güncelleme: 02.07.2019 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





