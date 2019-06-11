Fenerbahçe'nin görüştüğü sürpriz ismi açıkladılar!
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertli takım için son olarak Brezilya basınında dikkat çeken bir haber kaleme alındı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran 2019 Salı 16:14
Güncelleme: 11.06.2019 16:14
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, yeni dönem öncesi transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.
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Sarı-lacivertli takım transferde sportif direktör Damien Comolli'nin listesi üzerinden giderken, Brezilya basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Yahoo Esportes adlı internet sitesinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği ismi açıkladılar.
Habere göre sarı-lacivertli takım Eduardo Sasha'yı transfer etmek için kulübü Santos ile iletişime geçti.
Haberde en dikkat çeken detay ise Fenerbahçe'nin, 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla geçtiğimiz ocak ayında da bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisi oldu.
Brezilya kulübünün de Sasha'yı satmaya sıcak baktığı ifade edilirken, finansal anlamda kaynak yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.
Sağ kanatta görev alan 1992 doğumlu Brezilyalı futbolcunun ofansif gücü ön plana çıkıyor. Henüz Brezilya dışında futbol oynamayan Sasha'nın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.