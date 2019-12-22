Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Muriqi'in golleriyle 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ozan Tufan'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe cephesinde Ersun Yanal'ın görüntüsü karşılaşmaya damga vurdu. İşte o anlar...

22 Aralık 2019 Pazar 21:14 Güncelleme: 22.12.2019 21:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





