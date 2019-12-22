Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini Max Kruse, Ozan Tufan ve Muriqi'in golleriyle 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ozan Tufan'ın golünden sonra büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe cephesinde Ersun Yanal'ın görüntüsü karşılaşmaya damga vurdu. İşte o anlar...
22 Aralık 2019 Pazar 21:14 Güncelleme: 22.12.2019 21:14
Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!


Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!

Zorlu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazanırken çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'ten geldi.

Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!

Beşiktaş'ın ise tek golünü Atiba kaydetti. Kanarya bu sonuçla puanını 28 yaptı ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Kara Kartal ise 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin golünden sonra Ersun Yanal'ın görüntüsü olay oldu!

Maça damga vuran an ise mücadelenin 32'inci dakikasında yaşandı.

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