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Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'den flaş çiğ et yorumu!
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübün Youtube hesabında Twitter'da kendisi için yapılan yorumları okudu ve üzerine yorumlar yaptı. İşte Fenerbahçe taraftarının yorumları ve Muriqi'nin eğlenceli sözleri...
11 Aralık 2019 Çarşamba 21:14
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Yorum: Ser"The Wall" Aziz
Muriqi: "Serdar ağabey, Sadık, Luiz falan, o duvarı hissetiriryoruz. Onlara da Allah kaza bela vermesin, hep birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz."
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Yorum: "Vedat Muriqi kendinden daha iyi bir forvet arıyor."
Muriqi: "Benim için aslında önemli bir fotoğraf. Gazişehir maçında Fenerbahçe maçıyla attığım ilk gol. Eşim, annem burada olduğu için, gözümle onları arıyordum, bu fotoğrafa da bir açıklık getireyim."
Eşinin, 'sen nasıl bir kralsın' paylaşımı için;
Vedat Muriqi: "Eşim Rize'deyken de maçlardan sonra paylaşımlar yapıyordu. Fenerbahçe büyük bir camia, burada yaptıklarımız daha çok dikkat çekiyor.
Eşim, Fenerbahçe'ye geldik diye böyle bir alışkanlık kazanmışlığı yok. O hep yapıyordu böyle şeyler. Burada camia büyük."
Fenerbahçe'nin paylaşımı: "Biz de aşka türlü açıklayamıyoruz."