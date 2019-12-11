Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'den flaş çiğ et yorumu!

Yorum: "Vedat Muriqi kendinden daha iyi bir forvet arıyor."

Muriqi: "Benim için aslında önemli bir fotoğraf. Gazişehir maçında Fenerbahçe maçıyla attığım ilk gol. Eşim, annem burada olduğu için, gözümle onları arıyordum, bu fotoğrafa da bir açıklık getireyim."