Fenerbahçe'nin genç yıldızına Ada kancası!

Süper Lig'de 14. haftanın sonunda topladığı 25 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Birçok isimle temas halinde bulunan sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla start vermek istiyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında, yeni transferlere kaynak yaratmak için para kazandırabilecek isimleri de takımdan gönderecek. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...
12 Aralık 2019 Perşembe 11:02
Güncelleme: 12.12.2019 11:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de 15. haftaya girilirken Fenerbahçe'de ocak ayı transfer harekatı başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler için birçok isim anılmaya başladı.
14. hafta itibarıyla topladığı 25 puan ile 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de, takıma yapılacak takviyelerin yanında kadroda bulunan isimlerinde geleceği merak konusu.
Performansından memnun olunmayan bazı isimlerin gönderilmesi gündemdeyken, bazı isimler ile de yollar yeni transferlere kaynak yaratılmak için ayrılacak.
Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu.