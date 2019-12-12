Fenerbahçe'nin genç yıldızına Ada kancası!

Süper Lig'de 14. haftanın sonunda topladığı 25 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Birçok isimle temas halinde bulunan sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla start vermek istiyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında, yeni transferlere kaynak yaratmak için para kazandırabilecek isimleri de takımdan gönderecek. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...