Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yanına bir alternatif arıyordu. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'nin golcü harekatı ve imza attırılacak o isim...

12 Aralık 2019 Perşembe 10:38 Güncelleme: 12.12.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





