Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yanına bir alternatif arıyordu. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'nin golcü harekatı ve imza attırılacak o isim...
12 Aralık 2019 Perşembe 10:38
Güncelleme: 12.12.2019 10:41
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Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, deplasman kabusuna çare bulunamadı...
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Kanarya, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.
Sarı-Lacivertlilerde hedef, deplasman sorununa çözüm bulup sezon sonunda ligi zirvede tamamlamak...
Kanarya, hafta sonunda lig lideri Sivasspor ile karşılaşacak.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!
Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler 'bir iyi bir kötü' giderken, gözler de transfere çevrildi.