Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yanına bir alternatif arıyordu. Ocak ayı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber İtalya'dan geldi. İşte Fenerbahçe'nin golcü harekatı ve imza attırılacak o isim...
12 Aralık 2019 Perşembe 10:38 Güncelleme: 12.12.2019 10:41
Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, deplasman kabusuna çare bulunamadı...

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Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

Kanarya, Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

Sarı-Lacivertlilerde hedef, deplasman sorununa çözüm bulup sezon sonunda ligi zirvede tamamlamak...

Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

Kanarya, hafta sonunda lig lideri Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Bedavaya geliyor...

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ!

Fenerbahçe'de, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda işler 'bir iyi bir kötü' giderken, gözler de transfere çevrildi.

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