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10 Kasım 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı geldiği gibi gidiyor!

Yeni sezona birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak transfer döneminde büyük ses getiren Fenerbahçe genç futbolculara yaptığı yatırımla da dikkatleri üzerine çekmişti. Genç futbolcuları kadrosuna katarak geleceğin Fenerbahçe'sini oluşturmaya çalışan teknik heyet flaş bir karara imza attı. İşte son gelişmeler...
10 Kasım 2019 Pazar 15:43 Güncelleme: 10.11.2019 15:43
Fenerbahçe'nin genç yıldızı geldiği gibi gidiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor'a kiralanan genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u yeniden takıma katmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı geldiği gibi gidiyor!

Vedat Muriç'in alternatifi olan Mevlüt Erdinç'in yanına bir isim daha eklemeyi planlayan tecrübeli teknik adam Yusuf Mert Tunç'un oynayarak takıma dönmesi niyetinde.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı geldiği gibi gidiyor!

Sezon başında Boluspor'a kiralanan genç oyuncu fazla forma şansı bulamadığı için kırmızı beyazlı ekiple sözleşmesini feshetmişti.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı geldiği gibi gidiyor!

Devre arasına kadar Fenerbahçe ile çalışacağını açıklayan genç futbolcu, kampa da davet edilecek. Performansı beğenildiği takdirde takıma dahil edilmesi beklenen Yusuf Mert için Westerlo opsiyonu da gündemde.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı geldiği gibi gidiyor!

Sportif direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo da sarı lacivertli takımdan Berke Özer de kiralık olarak forma giyiyor.

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