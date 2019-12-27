Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenen Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ikinci yarısı için yapacağı transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon stoperde büyük sıkıntılar yaşayan Kanarya'da eski yıldızın takıma geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

27 Aralık 2019 Cuma 19:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





