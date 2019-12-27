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27 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yenen Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ikinci yarısı için yapacağı transferlerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen sarı-lacivertliler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon stoperde büyük sıkıntılar yaşayan Kanarya'da eski yıldızın takıma geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 19:15
Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon stoper konusunda ciddi bir sıkıntı yaşadı. Ersun Yanal geçen sezon devre arasında Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ı transfer etmiş bu sezon başında ise Zanka ve Adil Rami takıma dahil olmuştu.

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Fenerbahçe'de bu transferlere rağmen orta saha orijinli Jailson ve Luis Gustavo da bu bölgede oynadı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Ersun Yanal bu sezon en çok Zanka - Jailson ve Zanka - Serdar Aziz ikilisi ile maça çıktı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Stoper bölgesinde ilk 11'de 6 kez Zanka - Jailson, 6 kez Zanka - Serdar Aziz oynadı. Bu sezon bir kez stoper bölgesinde Zanka - Rami, iki kez Sadık - Serdar, bir kez Jailson - Serdar ikilisi sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Ersun Yanal, zaman zaman maç içinde Luiz Gustavo'yu da stoepr bölgesinde kullandı. Bireysel olarak enç ok maça çıkan stoper ise Zanka oldu.

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