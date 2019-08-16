Fenerbahçe'nin Durmisi teklifi belli oldu!

Ligin başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına ara vermeyen Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir ismi katmak üzere. Sarı-lacivertlilerin Riza Durmisi için Lazio'ya yaptığı teklifin detayları açıklandı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Ağustos 2019 Cuma 13:19
Güncelleme: 16.08.2019 13:19
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Süper Lig'in başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
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Sarı-lacivertliler nokta transfer yapmak için sabırlı davranırken, uzun süredir peşinde olduğu isimde mutlu sona yakın.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin, Riza Durmisi ile anlaştığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün, oyuncuyla her konuda mutabakata vardığını açıklayan Schira, Danimarkalı futbolcunun kulübü Lazio'yla ise tek bir detayın kaldığını bildirdi.
İtalyan kulübünün oyuncunun kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği ancak Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği belirtildi.