Fenerbahçe'nin Durmisi teklifi belli oldu!

Ligin başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına ara vermeyen Fenerbahçe, kadrosuna yeni bir ismi katmak üzere. Sarı-lacivertlilerin Riza Durmisi için Lazio'ya yaptığı teklifin detayları açıklandı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)