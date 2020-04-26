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Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler takımın başına dünyanın ve Avrupa'nın kabul ettiği tecrübeli bir ismi getirmek isterken ortaya sürpriz bir iddia daha atıldı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı ve tüm gelişmeler...

26 Nisan 2020 Pazar 18:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





