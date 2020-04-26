Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler takımın başına dünyanın ve Avrupa'nın kabul ettiği tecrübeli bir ismi getirmek isterken ortaya sürpriz bir iddia daha atıldı. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı ve tüm gelişmeler...
26 Nisan 2020 Pazar 18:46
Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de corona virüsü nedeniyle lige verilen arada teknik direktör arayışları birkaç cephede devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvarken teknik direktör arayışlarına da tüm hızıyla sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de Avrupa ve dünya futbolunun kabul ettiği önemli birkaç çalıştırıcı ile temas da kuruldu.

Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

Ancak ilk hedefe ulaşılamazsa bu sefer alternatif plan devreye girecek.

Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Yeni teknik direktör...

SÜRPRİZ İSİM RAZVAN LUCESCU

Skorer'in haberine gööre; o ismin Razvan Lucescu olduğu belirlendi. Rumen teknik adamla ilgili hazırlanan rapor olumlu. Yapılan araştırmada 51 yaşındaki Lucescu için olumlu referanslar alındı. Ayrıca son yıllardaki başarıları ve çıkışı da yönetimi etkiledi.

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