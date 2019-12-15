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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, lider Sivasspor'a konuk oluyor. Sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi ilk 11 belli oldu! İşte Sivasspor Fenerbahçe maçının 11'leri...
15 Aralık 2019 Pazar 10:53
Güncelleme: 15.12.2019 15:36
Fenerbahçe Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma saat 16:30'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan Demir Grup Sivasspor, 30 puanla zirvede yer alıyor.
Son 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 25 puanlı Fenerbahçe ise haftaya beşinci sırada başladı.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor (2B 6M), rakibini Şubat 2014'ten bu yana mağlup edemiyor.