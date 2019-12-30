Fenerbahçeli yıldızdan olay yaratacak transfer kararı! Açıklandı...

Fenerabhçe, ara transfer sezonu için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sezon başında Rodriguez, Gustavo, Muriç, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Max Kruse gibi yıldızları kadrosuna katan kanarya, gelecek ve gidecek isimleri neredeyse kesinleştirdi... Ayrılacaklar listesinde olmamasına karşın Fenerbahçe'nin yıldız ismine dünyaca ünlü kulüpten teklif gelmiş, sarı-lacivertliler bu yaşananlar konusunda şaşkınlığını gizleyememişti... Bu teklif için Fenerbahçeli yıldızın son kararını verdiği ortaya çıktı! İşte o flaş gelişme... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:13 Güncelleme: 30.12.2019 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





