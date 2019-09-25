Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'nin sezon başında adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı Vedat Muriç, Süper Lig'e performansıyla damga vurdu. Ligde çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist yapan Muriç, gözünü derbiye dikti. İşte Vedat Muriç ve Ersun Yanal'ın derbi görüşmesi ve golcü futbolcunun Galatasaray sözleri...
25 Eylül 2019 Çarşamba 10:07
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov devam ediyor... Sezon başında Fenerbahçe'nin adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı golcü futbolcu, performansıyla göz dolduruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!

Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsan Vedat, bir de asist yaptı.

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!

Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin dışında milli takımını da sırtlıyor.

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!

Euro 2020 elemelerinde Kosova'nın Çekya'yı mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Muriç, daha sonra oynanan İngiltere maçında da 1 gol 2 asistle oynadı.

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!

Muriç, bu performansının ardından dünya devlerini peşine takmış ve Fenerbahçe maçları scout akınına uğramıştı.

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