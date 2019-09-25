Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Galatasaray açıklaması!
Fenerbahçe'nin sezon başında adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı Vedat Muriç, Süper Lig'e performansıyla damga vurdu. Ligde çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist yapan Muriç, gözünü derbiye dikti. İşte Vedat Muriç ve Ersun Yanal'ın derbi görüşmesi ve golcü futbolcunun Galatasaray sözleri...
25 Eylül 2019 Çarşamba 10:07
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç şov devam ediyor... Sezon başında Fenerbahçe'nin adeta Galatasaray'ın elinden kaptığı golcü futbolcu, performansıyla göz dolduruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsan Vedat, bir de asist yaptı.
Kosovalı golcü, Fenerbahçe'nin dışında milli takımını da sırtlıyor.
Euro 2020 elemelerinde Kosova'nın Çekya'yı mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Muriç, daha sonra oynanan İngiltere maçında da 1 gol 2 asistle oynadı.
Muriç, bu performansının ardından dünya devlerini peşine takmış ve Fenerbahçe maçları scout akınına uğramıştı.