Fenerbahçeli Pelkas’ın isyanını böyle duyurdular!

Fenerbahçe, beklenmedik bir sorunla karşı karşıya... Sarı lacivertli takım, son olarak ligin 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlamış ve mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından Fenerbahçe camiasında Erol Bulut'a dair yoğun eleştiriler gelirken, Yunan basını maç ile ilgili yazdığı haberde Dimitrios Pelkas ve Erol Bulut'un arasında sorun olduğunu ve yıldız oyuncunun, hocasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Aralık 2020 Pazartesi 11:20, Güncelleme 14.12.2020 11:33