Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım

Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ozan Tufan, zorlu Ankaragücü karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda buklundu. Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan Ozan'dan Alanyaspor ile oynanan karşılaşmayla ilgili itiraf geldi. İşte Ozan'ın maç değerlendirmesi ve açıklamaları...
22 Eylül 2019 Pazar 08:21 Güncelleme: 22.09.2019 08:42
Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım

MKE Ankaragücü karşısında takımın başarılı isimlerinden olan Ozan Tufan, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım

Sözlerine tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek başlayan Ozan Tufan, "Öncelikle buraya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi son dakikaya kadar destekleri için teşekkürler.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım

Sahada belki keyifli bir futbol yoktu ama bizim için önemli olan sonuçtu. Derbi öncesi önemli olan iyi bir galibiyetti.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım

Bu açıdan mutluyuz. Yediğimiz basit bir gol var, tabii bunları çalışıp düzeltmemiz lazım ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması, Fenerbahçe'nin en iyi yere gelmesi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan itiraf: Uyuyamadım

Biz bugün bunlardan birini yaşıyoruz ve mutluyuz. Kendi adıma gururluyum ve mutluyum. Benden beklenti çok yüksek ve bu beklentiyi karşılamak istiyorum.

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