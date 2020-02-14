Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...
Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Üst üste oynanacak Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçları için oyunculara prim müjdesi geldi. İşte detaylar...
14 Şubat 2020 Cuma 08:08
Güncelleme: 14.02.2020 08:08
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Trabzon ve Alanya maçlarında kaybettiği 5 puanla ağır yara alan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi. Artık galibiyet serisine geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde yönetim de düğmeye bastı. Başkan Ali Koç dün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi ve prim müjdesi verdi.
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Takvim'de yer alan habere göre üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.
SAMANDIRA'YA KAMP KURULACAK
Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulurak futbolculara destek verecek.
5 puan kayıp nedeniyle morali bozulan sarı-lacivertlilerin yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.
Eksik maçını kazanması halinde Trabzonspor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan Fenerbahçe artık hata yapmak istemiyor.
SARI KART ALARMI
Ankaragücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de kart alarmı verildi. Kart görmesi halinde Galatasaray önünde forma giyemeyecek olan Vedat Muriç, LuisGustavo ve kaleci Altay'a uyarı yapıldı.