Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

Trabzon ve Alanya maçlarında kaybettiği 5 puanla ağır yara alan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi. Artık galibiyet serisine geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde yönetim de düğmeye bastı. Başkan Ali Koç dün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi ve prim müjdesi verdi.