Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sonrası zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti. Üst üste oynanacak Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçları için oyunculara prim müjdesi geldi. İşte detaylar...

14 Şubat 2020 Cuma 08:08 Güncelleme: 14.02.2020 08:08
Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

Trabzon ve Alanya maçlarında kaybettiği 5 puanla ağır yara alan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edildi. Artık galibiyet serisine geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde yönetim de düğmeye bastı. Başkan Ali Koç dün Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi ve prim müjdesi verdi.

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Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

Takvim'de yer alan habere göre üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.

Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

SAMANDIRA'YA KAMP KURULACAK

Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulurak futbolculara destek verecek.

Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

5 puan kayıp nedeniyle morali bozulan sarı-lacivertlilerin yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

Eksik maçını kazanması halinde Trabzonspor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan Fenerbahçe artık hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...

SARI KART ALARMI

Ankaragücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de kart alarmı verildi. Kart görmesi halinde Galatasaray önünde forma giyemeyecek olan Vedat Muriç, Luis Gustavo ve kaleci Altay'a uyarı yapıldı.

Fenerbahçeli oyunculara prim sözü! 9 puan alırlarsa...
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