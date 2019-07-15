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Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten flaş Galatasaray sözleri!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, eski kulübü Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Hollanda basınına konuşan Rodrigues, Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğine de açıklık getirdi...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:31
Güncelleme: 15.07.2019 13:34
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Garry Rodrigues, Hollanda basınına verdiği röportajda sarı lacivertlilere transfer sürecinden bahsetti.
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Rodrigues, Galatasaray'da iyi bir dönem geçirdiğini ancak Fenerbahçe'nin kendisini transfer etme konusunda istekli davrandığını söyledi.
Voetbal Internacional'e konuşan Rodrigues'in sözleri şu şekilde;
"FENERBAHÇE BANA SAHİP OLMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ"
"Galatasaray ile iyi zamanlar geçirdim ve kulüple taraftarlara çok saygı duydum ama Fenerbahçe bana sahip olmak istediğini gösterdi.
2 yıllığına kiraladılar ve ben de Avrupa'ya dönmek istedim.