Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
Spor Toto Süper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar tarafından protesto edildi.
30 Eylül 2018 Pazar, 21:36:03
Güncelleme: 21:45:22
Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
Rize deplasmanında takımını yalnız bırakmayıp tribünde yerini alan Fenerbahçe taraftarı, 3-0 biten maçın ardından takımı tribüne çağırdı ve yuhaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal taraftarın yanına giderek özür diledi.
Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
Fenerbahçe taraftarları maç sırasında da, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın!" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!