Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi! - Galeri - Fotomaç
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!

    Spor Toto Süper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarlar tarafından protesto edildi.
    30 Eylül 2018 Pazar, 21:36:03 Güncelleme: 21:45:22
    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!

    Rize deplasmanında takımını yalnız bırakmayıp tribünde yerini alan Fenerbahçe taraftarı, 3-0 biten maçın ardından takımı tribüne çağırdı ve yuhaladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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    • 12
    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!

    Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal taraftarın yanına giderek özür diledi.

    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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    • 12
    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!

    Fenerbahçe taraftarları maç sırasında da, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın!" tezahüratı yaptı.

    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!

    İşte o anlar:

    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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    • 12
    Fenerbahçeli futbolcular taraftardan özür diledi!
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