Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İspanya'nın dev takımlarının transfer edebilmek için sıraya girdiği 19'luk yıldız için konuşulan rakamlar dudak uçuklattı... İşte Eljif Elmas'ın son talibi.
11 Haziran 2019 Salı 09:52
Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertlilerin gözü Eljif'te...

Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Fenerbahçe'nin 19'luk yıldızı dev kulüplerin takibindeydi.

Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas için bir talip daha çıktı.

Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Inter ve Atletico Madrid'inardından Sevilla'nın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.

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