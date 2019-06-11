Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İspanya'nın dev takımlarının transfer edebilmek için sıraya girdiği 19'luk yıldız için konuşulan rakamlar dudak uçuklattı... İşte Eljif Elmas'ın son talibi.
11 Haziran 2019 Salı 09:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertlilerin gözü Eljif'te...
Fenerbahçe'nin 19'luk yıldızı dev kulüplerin takibindeydi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas için bir talip daha çıktı.
Inter ve Atletico Madrid'inardından Sevilla'nın da genç yıldızla ilgilendiği belirtildi.