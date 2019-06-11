Fenerbahçeli Eljif Elmas için çılgın rakam!

Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İspanya'nın dev takımlarının transfer edebilmek için sıraya girdiği 19'luk yıldız için konuşulan rakamlar dudak uçuklattı... İşte Eljif Elmas'ın son talibi.

11 Haziran 2019 Salı 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





