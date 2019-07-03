Fenerbahçe'den UEFA ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'ne birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Koç, transferden UEFA kararına, Fener Ol'dan Fenerbahçeliler Günü'ne dair birçok konuda özel açıklamalarda bulundu...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
Güncelleme: 03.07.2019 15:31
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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden paylaşılan yazı şu şekilde;
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"Fenerbahçe Ailemizin Değerli Üyeleri,
Geride bıraktığımız ayda kulübümüz adına önemli süreçleri hep birlikte yaşadık, takip ettik. Haziran ayında camiamızın çok değerli isimleri aramızdan ayrıldı. Şeref Has ve Eyüp Karadayı'dan sonra da 10 yıl boyunca formamızı giyen, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz ve eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ın aramızdan ayrılışının derin acısını ve üzüntüsünü yaşadık.
Kendilerine Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.
16 Haziran'da değerli üyelerimizin katılımlarıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz Mali Genel Kurulumuzda, kulübümüzün konsolide mali raporlarını camiamız ile paylaştık, ibra oylamasını gerçekleştirdik, üyelerimizin görüşlerini dinledik ve kendilerine önümüzdeki dönem planlarımızı anlattık.
Bu noktada destekleri, güvenleri, eleştiri ve önerileri ile genel kurulumuza katılarak fikirlerini sunan üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim bir şeyi dergimiz vasıtasıyla bir kez daha dile getirmek istiyorum: Her bir kongre üyemiz kulübümüz adına sorumluluk hissetmeli.
Değerli oylarınızla başkanlık ve yönetim makamında bulunan herkesin de bu kulübe, geleceğine ve sizlere karşı sorumluluğu var.