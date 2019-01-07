Fenerbahçeden transfer taarruzu! 8 isim birden...

Fenerbahçe'den transfer taarruzu! 8 isim birden...
Transfer döneminin başlaması ile devre arası sil baştan yapılanma içerisine giren sarı lacivertliler, çalışmalarını hızlandırdı. Transfer komitesinin harıl harıl çalıştığı Fenerbahçe'de bombalar peş peşe...
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:35:28
Güncelleme: 10:52:16
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Ocak ayında yapılacak takviyeler ile birlikte Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İşte 8 isim ve transferlerine dair detaylar...
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ÇİFTE BOMBA PATLAYABİLİR! Geçen hafta Londra'ya giden Ali Koç'un, Premier Lig ekiplerinde Chelsea ile iki dünya yıldızı futbolcu için görüşme yaptığı belirlendi.
Fabregas ile yine Chelsea'den Fransız santrfor Olivier Giruod'u kiralamak için de nabız yokladığı belirlendi.
Chelsea yönetiminin ise teknik heyetle görüştükten sonra yanıt vereceklerini söylediği kaydedildi.
SERDAR AZİZ OLMAZSA... Kadrosuna stoper takviyesi yapan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer etmişti. Galatasaray ile bağları kopan Serdar Aziz de sarı lacivertlilerin gündeminde ancak transfer komitesi alternatifleri de değerlendiriyor.