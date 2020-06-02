Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da teknik ekibi güçlendiriyor. Eski futbolcusu Mehmet Aurelio ile ses getiren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir ismi daha teknik ekibe dahil etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

2 Haziran 2020 Salı 19:57 Güncelleme: 02.06.2020 20:11
Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan lig maçları için hazırlıklarını Riva'da sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan ve Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i 5 yıllığına kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik ekibe de takviye yaptı.

Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil etti.

Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Sarı-lacivertli takımdaki yeni görevine başlayan Brezilyalı antrenörün ardından Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı'nın da yardımcı antrenör olarak kulüpte görev alacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı'nın teknik ekibe katılıp katılmayacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertli kulüple ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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