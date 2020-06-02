Fenerbahçe'den teknik ekibe bir sürpriz transfer daha!

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da teknik ekibi güçlendiriyor. Eski futbolcusu Mehmet Aurelio ile ses getiren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir ismi daha teknik ekibe dahil etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri