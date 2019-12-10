Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Kötü geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Sezon başında takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, ilk 14 haftayı topladığı 25 puanla 5. sırada tamamladı. Ancak şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılalayamayan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Ligde ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala sarı-lacivertliler sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer harekatının detayları ve son gelişmeler...

10 Aralık 2019 Salı 11:44 Güncelleme: 10.12.2019 11:48
Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Sezonun ikinci yarısında zirve yarışında emin adımlarla yürümek isteyen Kanarya, takımda birçok değişiklik yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Tolgay Arslan gibi isimleri satarak transfer için kaynak yaratmak istiyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Başta sol bek olmak üzere birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, transfer gündemi ile ilgili geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna konuştu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim

Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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