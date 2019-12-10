Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı! İşte hedefteki yıldız isim
Kötü geçen sezonun ardından yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Sezon başında takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, ilk 14 haftayı topladığı 25 puanla 5. sırada tamamladı. Ancak şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılalayamayan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Ligde ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala sarı-lacivertliler sürpriz bir isim için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer harekatının detayları ve son gelişmeler...
Fransız futbol adamı yaptığı açıklamada "Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.