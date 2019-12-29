Vedat Muriç'in yanına süper golcü geliyor! Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi yaparak yoluna emin adımlarla yürümek isteyen Sarı Kanarya, aradığı ismi Fransa'da buldu! İşte sarı lacivertlilerin ocak ayında kadrosuna katmak için temasa geçtiği o golcü ve transferine dair yaşanan tüm detaylar...

29 Aralık 2019 Pazar 12:27 Güncelleme: 29.12.2019 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





