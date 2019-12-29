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Vedat Muriç'in yanına süper golcü geliyor! Görüşmeler başladı...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kosovalı golcü Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi yaparak yoluna emin adımlarla yürümek isteyen Sarı Kanarya, aradığı ismi Fransa'da buldu! İşte sarı lacivertlilerin ocak ayında kadrosuna katmak için temasa geçtiği o golcü ve transferine dair yaşanan tüm detaylar...
29 Aralık 2019 Pazar 12:27
Güncelleme: 29.12.2019 12:44
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Ara transfer dönemi için Avrupa'dan ve dünyadan bir çok yıldızla temasa geçen Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına hız verdi.
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Hasan Ali Kaldırım'ın sürekli olarak sakatlanmasından dolayı Fenerbahçe'nin önceliği Milan'da forma giyen sol bek Ricardo Rodríguez olduğu biliniyor.
İtalyan devi ile sıkı pazarlık içerisinde oluğu bilinen sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldıza resmi imzayı attırarak bu alandaki eksiğini bir an önce kapatmak istediği aktarılıyor.
Orta sahada Emre Belözoğlu, Gustavo ve Ozan Tufan üçlüsünü değerlendiren ve son olarak Ozan ile 3+1 yıllık yeni kontrat imzalayan Fenerbahçe'nin bu bölgedeki diğer isimlerle masaya oturarak ayrılık kararını dile getirmesi bekleniliyor.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçeli yetkililer, Vedat Muriç'in yanına bir golcü ismi daha kadrosuna katabilmek için harekete geçti...