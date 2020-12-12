Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Devreye girdiler
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler ara transfer sezonu için çalışmalarını sürdürürken, gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen belirledi. Bununla beraber Kanarya, sezon başından bu yana ciddi sıkıntılar yaşadığı o bölge için Galatasaray'ın da transfer hedefinde olan yıldız ismi listesine aldı! İşte o isim ve detaylar...
12 Aralık 2020 Cumartesi 10:44, Güncelleme 12.12.2020 11:19
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Devreye girdiler