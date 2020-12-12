Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Devreye girdiler

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler ara transfer sezonu için çalışmalarını sürdürürken, gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen belirledi. Bununla beraber Kanarya, sezon başından bu yana ciddi sıkıntılar yaşadığı o bölge için Galatasaray'ın da transfer hedefinde olan yıldız ismi listesine aldı! İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Devreye girdiler

BİZE ULAŞIN