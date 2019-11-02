Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, oynadığı futbolla da taraflı tarafsız sporseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertliler, devre arasına lider girmenin hesaplarını yaparken gözünü de ara transfer dönemine çevirdi. Fenerbahçe, ocak ayı ve sezon sonu için flaş bir transfer planını hayata geçiriyor...

2 Kasım 2019 Cumartesi 16:02 Güncelleme: 02.11.2019 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





