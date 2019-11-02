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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, oynadığı futbolla da taraflı tarafsız sporseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertliler, devre arasına lider girmenin hesaplarını yaparken gözünü de ara transfer dönemine çevirdi. Fenerbahçe, ocak ayı ve sezon sonu için flaş bir transfer planını hayata geçiriyor...
2 Kasım 2019 Cumartesi 16:02 Güncelleme: 02.11.2019 16:02
Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerken, kadro çalışmalarını da detaylıca planlıyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

Sarı-lacivertlilerde, yabancı sınırlamasıyla alakalı olacak gelişmeler yakından izleniyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

Başkan Ali Koç ve yöneticiler başta olmak üzere futbol takımında yabancıdan yerliye geçiş sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için titizlikle planlar uygulanıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

Bunun en bariz örneği de 2019 içerisindeki; kış ve yaz transfer dönemlerinde göze çarptı.

Fenerbahçe'den flaş transfer planı!

2019 Ocak ayı döneminde kadroya katılan oyuncular; Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar, Süper Lig'deki en tecrübeli ve en kaliteli yerliler olarak dikkat çekti.

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