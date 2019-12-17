Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Fenerbahçe, büyük ümitlerle transfer ettiği Max Kruse'den beklediği verimi alamadı. Alman futbolcu geride kalan 15 haftada ligde 10 maçta şans bulurken, sadece 1 gol atabildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, performansıyla Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çeken 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
17 Aralık 2019 Salı 07:31
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Fenerbahçe'de Max Kruse ve Mathias Zanka'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-lacivertlilerin Sivasspor'a 3-1'lik skorla mağlup olması takımda taşları yerinden oynattı.
Skordan bağımsız olarak takımın gösterdiği performans büyük hayal kırıklığı yarattı.
Alınan bu sonuçla lider Sivasspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerde Sivasspor mağlubiyetinin faturası Kruse ve Zanka kesildi.