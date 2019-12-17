Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Fenerbahçe, büyük ümitlerle transfer ettiği Max Kruse'den beklediği verimi alamadı. Alman futbolcu geride kalan 15 haftada ligde 10 maçta şans bulurken, sadece 1 gol atabildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, performansıyla Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çeken 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

17 Aralık 2019 Salı 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





