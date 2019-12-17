Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Fenerbahçe, büyük ümitlerle transfer ettiği Max Kruse'den beklediği verimi alamadı. Alman futbolcu geride kalan 15 haftada ligde 10 maçta şans bulurken, sadece 1 gol atabildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, performansıyla Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çeken 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
17 Aralık 2019 Salı 07:31
Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Fenerbahçe'de Max Kruse ve Mathias Zanka'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!


Sarı-lacivertlilerin Sivasspor'a 3-1'lik skorla mağlup olması takımda taşları yerinden oynattı.

Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Skordan bağımsız olarak takımın gösterdiği performans büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Alınan bu sonuçla lider Sivasspor'un 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe'den flaş Kruse kararı!

Sarı-lacivertlilerde Sivasspor mağlubiyetinin faturası Kruse ve Zanka kesildi.

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