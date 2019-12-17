Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kredisini tüketmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim son Sivasspor yenilgisinden sonra harekete geçti. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de 3-1'lik skordan sonra radikal kararlar alınacağının sinyalleri verilmişti. Buna göre daha çok geç kalmamak için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın yerine takıma getireceği ismi buldu. Fenerbahçe son dakika haberleri...

17 Aralık 2019 Salı 07:31 Güncelleme: 17.12.2019 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





