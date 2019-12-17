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Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim
Fenerbahçe'de Ersun Yanal kredisini tüketmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim son Sivasspor yenilgisinden sonra harekete geçti. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de 3-1'lik skordan sonra radikal kararlar alınacağının sinyalleri verilmişti. Buna göre daha çok geç kalmamak için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın yerine takıma getireceği ismi buldu. Fenerbahçe son dakika haberleri...
17 Aralık 2019 Salı 07:31
Güncelleme: 17.12.2019 07:31
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Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar sonrası ligde liderin 8 puan gerisine düşülmesi sabırları taşırdı.
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Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası 'gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir' diyerek operasyon sinyali vermişti.
Bu açıklama sonrası oklar teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmiş durumda.
YANAL'LA YANDIK! Taraftarda Ersun Yanal'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi.
Şimdiye kadar hep arkasında durulan Yanal için hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi son şans olarak görülüyor.