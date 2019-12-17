Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal kredisini tüketmeye başladı. Sarı-lacivertli yönetim son Sivasspor yenilgisinden sonra harekete geçti. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de 3-1'lik skordan sonra radikal kararlar alınacağının sinyalleri verilmişti. Buna göre daha çok geç kalmamak için görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler Ersun Yanal'ın yerine takıma getireceği ismi buldu. Fenerbahçe son dakika haberleri...
17 Aralık 2019 Salı 07:31 Güncelleme: 17.12.2019 07:31
Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar sonrası ligde liderin 8 puan gerisine düşülmesi sabırları taşırdı.

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Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası 'gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir' diyerek operasyon sinyali vermişti.

Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Bu açıklama sonrası oklar teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmiş durumda.

Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

YANAL'LA YANDIK!
Taraftar da Ersun Yanal'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi.

Görüşmeler başladı! İşte Ersun Yanal'ın yerine gelecek isim

Şimdiye kadar hep arkasında durulan Yanal için hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi son şans olarak görülüyor.

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