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Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Eski Galatasaraylı...
Liglere verilen ara nedeniyle transfer çalışmaların hız veren ekiplerden Fenerbahçe bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler için Belçika basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
18 Nisan 2020 Cumartesi 11:04
Güncelleme: 18.04.2020 11:04
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Süper Lig dahil birçok Avrupa liglerinden kulüpler kadro güçlendirme çalışmalarına hız verdi.
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Verilen bu ara sonrası temaslarını sıklaştıran kulüpler için, birçok transfer iddiası ortaya atılırken bu sezon beklentilerin altına kalan Fenerbahçe'de o kulüplerden biri...
Bu sezon yaşadığı beklenmeyen puan kayıplarının yanı sıra ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
MALİ ÇIKMAZ!
Mali açıdan da oldukça zor bir dönem yaşayan sarı-lacivertlilerin transfer politikasını minimum maliyet ve maksimum verim üzerine kurmuş durumda.
Takımdaki geleceği sorgulanan isimlerden olan Altay Bayındır'ın zaman zaman gösterdiği performans eleştirilirken, genç file bekçisi için transfer haberleri gündeme geliyor.