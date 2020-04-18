Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Eski Galatasaraylı...

Liglere verilen ara nedeniyle transfer çalışmaların hız veren ekiplerden Fenerbahçe bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergiledi. Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler için Belçika basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)