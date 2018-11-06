Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş... - Galeri - Fotomaç
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Fenerbahçe'den flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...

    Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından bir paylaşımla Fatih Terim'in Soldado'ya yaptığı hareketin, Fırat Aydınus'a tepkisinin ve Hasan Şaş'ın Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'e saldırmasının videosunu yayınlayarak 'Takipçisiyiz' ifadesini kullandı. Daha sonra başka bir paylaşım yapan Fenerbahçe burada da Donk'un Harun'a tekmesini, Rodrigues'in Barış'a saldırısını, Belhanda'nın Soldado'ya attığı dizi ve Serdar Aziz'in Yiğithan'a attığı yumruğu vurguladı.

    6 Kasım 2018 Salı, 12:36:45 Güncelleme: 12:43:03
    Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...

    Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...
    Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...
    Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...
    Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...
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