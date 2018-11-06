Fenerbahçeden flaş derbi paylaşımı: Fatih Terim, Soldado, Hasan Şaş...

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından bir paylaşımla Fatih Terim'in Soldado'ya yaptığı hareketin, Fırat Aydınus'a tepkisinin ve Hasan Şaş'ın Fenerbahçeli futbolcu Skrtel'e saldırmasının videosunu yayınlayarak 'Takipçisiyiz' ifadesini kullandı. Daha sonra başka bir paylaşım yapan Fenerbahçe burada da Donk'un Harun'a tekmesini, Rodrigues'in Barış'a saldırısını, Belhanda'nın Soldado'ya attığı dizi ve Serdar Aziz'in Yiğithan'a attığı yumruğu vurguladı.