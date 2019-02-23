Ligde puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Milliyet'in haberine göre dev derbi öncesi takıma prim verme kararı aldı. Prim miktarı henüz kesinleşmemişken, oyunculara maç günü açıklanacağı öğrenildi.