Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar! - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Sarı-lacivertliler 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Arena deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim flaş bir karar aldı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 13:55 Güncelleme: 23.02.2019 14:13
Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın konuğu olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Bu önemli karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Hafta içi Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa kupasına veda eden Fenerbahçe'de yönetim takımı tekrar havaya sokmak istiyor.

Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Ligde puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Milliyet'in haberine göre dev derbi öncesi takıma prim verme kararı aldı. Prim miktarı henüz kesinleşmemişken, oyunculara maç günü açıklanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!

Oyuncuların tam anlamıyla derbi maçına konsantre olmasını isteyen Fenerbahçe'li kurmayların maçın kazanılması halinde futbolculara böyle bir jest yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!
Fenerbahçe'den derbi öncesi şok karar!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN