Sarı-lacivertliler 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Arena deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de yönetim flaş bir karar aldı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 13:55
Güncelleme: 23.02.2019 14:13
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Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın konuğu olacak.
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Bu önemli karşılaşma öncesi sarı-lacivertli yönetim flaş bir karar aldı.
Hafta içi Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa kupasına veda eden Fenerbahçe'de yönetim takımı tekrar havaya sokmak istiyor.
Ligde puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda. Milliyet'in haberine göre dev derbi öncesi takıma prim verme kararı aldı. Prim miktarı henüz kesinleşmemişken, oyunculara maç günü açıklanacağı öğrenildi.
Oyuncuların tam anlamıyla derbi maçına konsantre olmasını isteyen Fenerbahçe'li kurmayların maçın kazanılması halinde futbolculara böyle bir jest yapacağı öğrenildi.