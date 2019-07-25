Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Fenerbahçe'de transfer operasyonunda listedeki isimleri bitirme görevinde olan Damien Comolli tüm eforunu orta sahadaki boşluğu kapatmak için harcıyor. Buna göre Ersun Yanal ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam eden Fransız futbol adamı 2 futbolcuyu kıskaca aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...