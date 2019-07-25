Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Fenerbahçe'de transfer operasyonunda listedeki isimleri bitirme görevinde olan Damien Comolli tüm eforunu orta sahadaki boşluğu kapatmak için harcıyor. Buna göre Ersun Yanal ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam eden Fransız futbol adamı 2 futbolcuyu kıskaca aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
Güncelleme: 25.07.2019 07:06
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Sarı-lacivertlilerinoynadığı Boluspor,Bursaspor ve Wolfsburgmaçlarında açık şekildebir ön libero eksiği görüldü.
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Teknik direktör Ersun Yanal,bu bölgeye alacakları kalitelibir isimle sisteminin eksiksizişleyeceğini yönetime bildirdi.
Başkan Ali Koç da, kulübünsportif direktörü DamienComolli'yi görevlendirerekErsun Yanal'ın 'ana parça' olarakgördüğü ön libero transferinibir an önce bitirmesiniistedi.
Fenerbahçe uzunsüre Luis Gustavo'nun peşindenkoştu ancak fazla mesafekat edemedi.
Daha fazla vakitkaybetmek istemeyen DamienComolli alternatif isimlerlede görüşmeye başladı.