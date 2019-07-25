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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Fenerbahçe'de transfer operasyonunda listedeki isimleri bitirme görevinde olan Damien Comolli tüm eforunu orta sahadaki boşluğu kapatmak için harcıyor. Buna göre Ersun Yanal ile koordineli bir şekilde çalışmalarına devam eden Fransız futbol adamı 2 futbolcuyu kıskaca aldı. İşte dev transfer harekatının detayları...

25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06 Güncelleme: 25.07.2019 07:06
Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Sarı-lacivertlilerin oynadığı Boluspor, Bursaspor ve Wolfsburg maçlarında açık şekilde bir ön libero eksiği görüldü.

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Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Teknik direktör Ersun Yanal, bu bölgeye alacakları kaliteli bir isimle sisteminin eksiksiz işleyeceğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Başkan Ali Koç da, kulübün sportif direktörü Damien Comolli'yi görevlendirerek Ersun Yanal'ın 'ana parça' olarak gördüğü ön libero transferini bir an önce bitirmesini istedi.

Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Fenerbahçe uzun süre Luis Gustavo'nun peşinden koştu ancak fazla mesafe kat edemedi.

Fenerbahçe'den çifte kıskaç!

Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Damien Comolli alternatif isimlerle de görüşmeye başladı.

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