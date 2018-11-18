Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'den çifte bomba! Botafogo'dan Matheus Fernandes ve Roma'dan Juan

    Comolli'nin Botafogo'nun 20 yaşındaki orta sahası Matheus Fernandes için girişimlere başladığı iddia edildi. Listeye bir de Roma'nın tecrübeli stoperi Juan Jesus'u alan sarı-lacivertlilerin, kiralama teklifi hazırladığı bildirildi
    18 Kasım 2018 Pazar, 01:05:57 Güncelleme: 09:14:38
    Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan

    Fenerbahçe devre arası transfer hedeflerini şimdiden belirledi! İşte o isimler...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan

    Ara dönem için takviye çalışmalarına start veren F.Bahçe'de iki yeni isim gündeme geldi.

    Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan

    Koeman'ın, Benzia'dan memnun olmaması, Topal'ın çok sık sakatlanması nedeniyle orta sahaya yeni bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı genç bir ismi gözüne kestirdi.

    Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan

    Buna göre çalışmalara başlayan Comolli'nin, Botafogo'nun 20 yaşındaki orta sahası Matheus Fernandes konusunda kulübüyle ilk teması kurduğu iddia edildi.

    Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan

    MENAJERLE DE GÖRÜŞTÜ
    Görüşmelerin menajer düzeyinde başladığı detayı da paylaşıldı.

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