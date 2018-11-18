Fenerbahçeden çifte bomba! Botafogodan Matheus Fernandes ve Romadan Juan

Fenerbahçe'den çifte bomba! Botafogo'dan Matheus Fernandes ve Roma'dan Juan
Comolli'nin Botafogo'nun 20 yaşındaki orta sahası Matheus Fernandes için girişimlere başladığı iddia edildi. Listeye bir de Roma'nın tecrübeli stoperi Juan Jesus'u alan sarı-lacivertlilerin, kiralama teklifi hazırladığı bildirildi
18 Kasım 2018 Pazar, 01:05:57
Güncelleme: 09:14:38
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Ara dönem için takviye çalışmalarına start veren F.Bahçe'de iki yeni isim gündeme geldi.
Koeman'ın, Benzia'dan memnun olmaması, Topal'ın çok sık sakatlanması nedeniyle orta sahaya yeni bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Brezilyalı genç bir ismi gözüne kestirdi.
Buna göre çalışmalara başlayan Comolli'nin, Botafogo'nun 20 yaşındaki orta sahası Matheus Fernandes konusunda kulübüyle ilk teması kurduğu iddia edildi.
MENAJERLE DE GÖRÜŞTÜ Görüşmelerin menajer düzeyinde başladığı detayı da paylaşıldı.