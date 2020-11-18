Fenerbahçe'den ayrılan isimler performansıyla göz dolduruyor!
Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe Süper Lig'de en dikkat çekici takım olmayı başarmıştı. Bol alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde bazı isimler ile de yollar ayrılmıştı. Kanarya, teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği isimleri düzenli forma giymeleri için kiralık olarak göndermeyi tercih etmişti. Fenerbahçe'den ayrılan isimlerin ise performansları dikkat çekti. İşte o isim ve göze çarpan istatistikler...
18 Kasım 2020 Çarşamba 09:42, Güncelleme 18.11.2020 09:47
Fenerbahçe'den ayrılan isimler performansıyla göz dolduruyor!