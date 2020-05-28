Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sezonun sona ermesiyle beraber aktif futbol yaşantısını noktalaması ve sarı lacivertli kulübün Sport Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözoğlu, rotasını yurt dışında top koşturan gurbetçilere çevirdi. Bu bağlamda Kanarya'nın 6 ismi listesine aldığı ifade edildi. İşte o isimler...
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, transferde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Hertha Berlin'den Muhammed Kiprit, Sassuolo'dan Mert Müldür, Schalke'den Levent Mercan, M'Gladbach'tan Kaan Kurt, Mainz'dan Erkan Eyibil ve Köln'den Erkan Akalp'ı listesine aldığı kaydedildi. İşte o isimlere dair önemli bilgiler...