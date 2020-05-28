Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sezonun sona ermesiyle beraber aktif futbol yaşantısını noktalaması ve sarı lacivertli kulübün Sport Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözoğlu, rotasını yurt dışında top koşturan gurbetçilere çevirdi. Bu bağlamda Kanarya'nın 6 ismi listesine aldığı ifade edildi. İşte o isimler...

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:08 Güncelleme: 28.05.2020 15:04
Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz

2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan maliyeti düşük ve bonservissiz isimlere yönelirken, diğer yandan da Almanya'da genç yetenek avına çıktı.

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Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin futbol yapılandırmasından sorumlu olacak ve kendi dizaynını kuracak.

Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz

Bu bağlamda yerli ve yabancı isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştiren Fenerabahçe'nin, diğer yandan da Almanya'da top koşturan genç yetenekleri radarına aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, transferde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Hertha Berlin'den Muhammed Kiprit, Sassuolo'dan Mert Müldür, Schalke'den Levent Mercan, M'Gladbach'tan Kaan Kurt, Mainz'dan Erkan Eyibil ve Köln'den Erkan Akalp'ı listesine aldığı kaydedildi. İşte o isimlere dair önemli bilgiler...

Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz
MUHAMMED KİPRİT
9 Temmuz 1999'da dünyaya gelen Muhammed, Berlin doğumlu. Şu anda Almanya'da Hertha Berlin'de top koşturan futbolcu, sağ açık, sol açık ve forvet mevkilerinde başarılı bir şekilde performans sergileyebiliyor.
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