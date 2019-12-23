Fenerbahçe'den 4 imza birden!

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bu galibiyetin mutluluğu yaşanırken, oynanan futbol da taraftarları sevindirdi. Derbi galibiyetinin ardından transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de, 4 imza birden geliyor...
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İç sahada Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini 15 yıla çıkaran Fenerbahçe'de, yüzler gülüyor.
Derbi galibiyeti hasretini sona erdiren sarı-lacivertliler, oynanan futbol ve gösterilen performanstan da memnun kaldı.
Eksiklerden dolayı Beşiktaş gibi bir rakibe karşı Dirar'ı sol bek, Jailson'u stoper ve Tolga Ciğerci'yi sol açıkta oynatmak zorunda kalan Kanarya, yine de galibiyete ulaşmayı başardı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Kaybedilen Sivasspor maçının ardından Beşiktaş galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı.