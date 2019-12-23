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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den 4 imza birden!

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bu galibiyetin mutluluğu yaşanırken, oynanan futbol da taraftarları sevindirdi. Derbi galibiyetinin ardından transfer çalışmalarına da hız veren Fenerbahçe'de, 4 imza birden geliyor...
23 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
Fenerbahçe'den 4 imza birden!

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe'den 4 imza birden!

İç sahada Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisini 15 yıla çıkaran Fenerbahçe'de, yüzler gülüyor.

Fenerbahçe'den 4 imza birden!

Derbi galibiyeti hasretini sona erdiren sarı-lacivertliler, oynanan futbol ve gösterilen performanstan da memnun kaldı.

Fenerbahçe'den 4 imza birden!

Eksiklerden dolayı Beşiktaş gibi bir rakibe karşı Dirar'ı sol bek, Jailson'u stoper ve Tolga Ciğerci'yi sol açıkta oynatmak zorunda kalan Kanarya, yine de galibiyete ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe'den 4 imza birden!

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Kaybedilen Sivasspor maçının ardından Beşiktaş galibiyetiyle morallenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı.

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