Fenerbahçe'den 2 transfer! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu resmen start alıyor. Sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satıldığını duyurdu. Finansal Fair Play kurallarına dikkat eden Fenerbahçeli kurmaylar Makedon yıldız adayından gelecek olan bonservis bedeli ile 2 transferi birden duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
23 Temmuz 2019 Salı 08:02
Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 2 transfer!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fenerbahçe birçok yıldızla temas halinde.

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Transferde somut hamleler atmak için Eljif Elmas'ın resmen satışını bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar Makedon yıldızın transferini resmen duyurdu ve yeni bir transfer operasyonuna başladı.


İşte dev transfer harekatının detayları...

Fenerbahçe'den 2 transfer!

Ön libero transferine kilitlenen Fenerbahçe, Marsilyalı Luiz Gustavo'da ilerleme kaydedemeyince Sami Khedira'ya yoğunlaştı.

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