Fenerbahçe'den 2 transfer!

Fenerbahçe'de transfer operasyonu resmen start alıyor. Sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satıldığını duyurdu. Finansal Fair Play kurallarına dikkat eden Fenerbahçeli kurmaylar Makedon yıldız adayından gelecek olan bonservis bedeli ile 2 transferi birden duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
23 Temmuz 2019 Salı 08:02
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden hız kazandı.
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Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fenerbahçe birçok yıldızla temas halinde.
Transferde somut hamleler atmak için Eljif Elmas'ın resmen satışını bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar Makedon yıldızın transferini resmen duyurdu ve yeni bir transfer operasyonuna başladı.