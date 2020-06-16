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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için tarih resmen verildi!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 aylık teknik direktör arayışının ardından 8 haftalığına Tahir Karapınar'la anlaşılmasıyla ilgili konuşan Koç, yeni teknik direktör için aklındaki tarihi de verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
16 Haziran 2020 Salı 02:50
Güncelleme: 16.06.2020 02:50
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV canlı yayınında konuştu. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 ay süren yeni hoca arayışlarına değinen Koç, flaş itiraflarda bulundu.
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İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
"Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız."
"Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim. Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı."
"2-3 İSME ODAKLANIYORUZ"
"2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz."
YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN FLAŞ İTİRAF!
"Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık."