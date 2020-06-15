Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kaptanlık halefi belli oluyor! O isim... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kaptanlık halefi belli oluyor! O isim...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kaptanlık halefi belli oluyor! O isim...

Süper Lig'in 27. haftasında, evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun son dakikalarda attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Maç sonrasında Gustavo için söylenilen ünlü teknik direktörlerin sözleri akıllara gelirken, sarı lacivertliler için 'yeni bir fenomen doğuyor' yorumu yapıldı.
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:53
Fenerbahçe'de yeni nesil fenomen; Luiz Gustavo!

Luiz Gustavo; Bayern Münih, Wolfsburg, Hoffenheim ve Marsilya'da efsaneleşen hatıralarını Fenerbahçe'de de yazıyor. Tecrübeli orta saha her geçen gün daha çok seviliyor, adeta bir kaptan gibi görülüyor

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de yeni nesil fenomen; Luiz Gustavo!

Süper Lig'e galibiyetle dönen Fenerbahçe'de yüzler gülerken Luiz Gustavo ismi öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de yeni nesil fenomen; Luiz Gustavo!

Kayserispor'a attığı enfes gol ve ortaya koyduğu mücadele ile yıldızlaşan Gustavo; herkesin takdirini topluyor.

Fenerbahçe'de yeni nesil fenomen; Luiz Gustavo!

Brezilyalı futbolcu; kariyeri boyunca adeta efsaneleştiği Marsilya başta olmak üzere Bayern Münih, Wolfsburg ve Hoffenheim'daki performansını Fenerbahçe'de de gösteriyor.

Fenerbahçe'de yeni nesil fenomen; Luiz Gustavo!

Bu sezon Konyaspor, G.Birliği ve Kayserispor'a Kadıköy'de attığı 3 golü de ceza sahası dışından bulan 33 yaşındaki oyuncu; uzaktan şutlarındaki ustalığı nedeniyle Güney Fransa'da ünlü bir fırtına olan 'Mistral' lakabını almıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA