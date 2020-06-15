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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kaptanlık halefi belli oluyor! O isim...
Süper Lig'in 27. haftasında, evinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun son dakikalarda attığı golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Maç sonrasında Gustavo için söylenilen ünlü teknik direktörlerin sözleri akıllara gelirken, sarı lacivertliler için 'yeni bir fenomen doğuyor' yorumu yapıldı.
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:53
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Luiz Gustavo; Bayern Münih, Wolfsburg, Hoffenheim ve Marsilya'da efsaneleşen hatıralarını Fenerbahçe'de de yazıyor. Tecrübeli orta saha her geçen gün daha çok seviliyor, adeta bir kaptan gibi görülüyor
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Süper Lig'e galibiyetle dönen Fenerbahçe'de yüzler gülerken Luiz Gustavo ismi öne çıkıyor.
Kayserispor'a attığı enfes gol ve ortaya koyduğu mücadele ile yıldızlaşan Gustavo; herkesin takdirini topluyor.
Brezilyalı futbolcu; kariyeri boyunca adeta efsaneleştiği Marsilya başta olmak üzere Bayern Münih, Wolfsburg ve Hoffenheim'daki performansını Fenerbahçe'de de gösteriyor.
Bu sezon Konyaspor, G.Birliği ve Kayserispor'a Kadıköy'de attığı 3 golü de ceza sahası dışından bulan 33 yaşındaki oyuncu; uzaktan şutlarındaki ustalığı nedeniyle Güney Fransa'da ünlü bir fırtına olan 'Mistral' lakabını almıştı.