Fenerbahçe'de üç flaş ayrılık!
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen ve yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. İç transferde de hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından kiralık isimler de dahil 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampın ardından detaylı bir rapor hazırlayan Ersun Yanal, kadroda düşünmediği 3 ismi daha belirledi. İşte o isimler...
16 Temmuz 2019 Salı 10:32
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
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İç transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler; Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Mathieu Valbuena ile yollar ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon başında kiralanan ancak bekleneni veremeyen İslam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia da kulüplerine geri döndüler.
Yaz transfer dönemine de hızlı bir giriş yapan ve ilk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i takıma dahil etmişti.
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'daki hazırlıkların sona ermesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, kadroda düşünmediği isimleri belirledi.