Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sarı lacivertliler, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için en uygun ismi arıyor...Yönetim, kaptan Emre Belözloğlu ve scoutlarla beraber yaptığı istişarede 3 teknik adamı masaya yatırdı. Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Erol Bulut isimlerini değerlendiren kanarya, bu isimlerin teknik direktörlüğünü analiz etti ve yüzdelik dilime böldü. Peki, yönetimce en uygun bulunan ve yüzdesi en büyük olan teknik adam kim? İşte detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 09:40 Güncelleme: 06.06.2020 10:37
Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

Fenerbahçe yönetimi, takım kaptanı Emre Belözoğlu ve altyapı sorumluları ile bir toplantı yapıp, A'dan Z'ye kulübün gündemindeki konuları masaya yatırdı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

İlk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'den brifing alan sarı lacivertli kulübün yönetimi, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'nin yaptığı sunumun ardından yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve kaptan Emre Belözoğlu ile toplantıyı sürdüren Ali Koç, transfer politikası, kulübün mali durumu ve teknik direktörün kim olması gerektiği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

KOLTUK İÇİN 3 ADAY
Hürriyet'in haberine göre, Ersun Yanal'ın istifasının ardından takımın başına getirilecek teknik adama henüz karar vermeyen sarı lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Nenad Bjelica isimleri öne çıktı.

Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...

Üç hocanın transfer ihtimalleri şu şekilde değerlendiriliyor:

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