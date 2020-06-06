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Fenerbahçe'de teknik direktör zirvesinden karar! Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Sarı lacivertliler, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için en uygun ismi arıyor...Yönetim, kaptan Emre Belözloğlu ve scoutlarla beraber yaptığı istişarede 3 teknik adamı masaya yatırdı. Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Erol Bulut isimlerini değerlendiren kanarya, bu isimlerin teknik direktörlüğünü analiz etti ve yüzdelik dilime böldü. Peki, yönetimce en uygun bulunan ve yüzdesi en büyük olan teknik adam kim? İşte detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 09:40 Güncelleme: 06.06.2020 10:37
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İlk olarak altyapıdan A takıma futbolcu çıkartılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, altyapı sorumluları Serdar Dayat ve Serhat Pekmezci'den brifing alan sarı lacivertli kulübün yönetimi, futbol akademisi için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin yanına yaptırılan otel inşaatı hakkında görüntülü bilgi aldı.
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