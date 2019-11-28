Fenerbahçe’de tablo yine çok acı! 70 milyon Lira 'Yanal' oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri tartışma konusu oldu. Sezon başı alınan Mevlüt, Deniz ve Rami ile Zajc, Alper, Ferdi ve Tolgay 12 haftalık süreçte takıma toplam 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi... Lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici ile birlikte 8 yıldıza 12.3 milyon Euro (Yaklaşık 70 milyon lira) maaş ödendi. Kimini Ersun Yanal sildi… Kimisi yatışa geçti. Fenerbahçe'nin parası yine çöpe gitti. İşte tüm detaylar… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...