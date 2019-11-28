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Fenerbahçe’de tablo yine çok acı! 70 milyon Lira 'Yanal' oldu
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri tartışma konusu oldu. Sezon başı alınan Mevlüt, Deniz ve Rami ile Zajc, Alper, Ferdi ve Tolgay 12 haftalık süreçte takıma toplam 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi... Lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici ile birlikte 8 yıldıza 12.3 milyon Euro (Yaklaşık 70 milyon lira) maaş ödendi. Kimini Ersun Yanal sildi… Kimisi yatışa geçti. Fenerbahçe'nin parası yine çöpe gitti. İşte tüm detaylar… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
28 Kasım 2019 Perşembe 07:34
Güncelleme: 28.11.2019 07:34
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihleri tartışma konusu oldu.
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Sezon başı alınan Mevlüt, Deniz ve Rami ile Zajc, Alper, Ferdi ve Tolgay 12 haftalık süreçte takıma toplam 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi...
Lig kadrosuna alınmayan Mehmet Ekici ile birlikte 8 yıldıza 12.3 milyon Euro (Yaklaşık 70 milyon lira) maaş ödendi.
Takvim'in haberine göre; Son haftalarda aldığı skorlarla taraftarlarını isyan noktasına getiren Fenerbahçe'de acı tablo ortaya çıktı!..
Sarı-Lacivertliler'de parasını tıkır tıkır alan Mevlüt Erdinç, Deniz Türüç, Rami, Zajc, Alper, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan şu ana kadar hiçbir katkı veremedi.