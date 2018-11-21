Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de stopere 4 aday! İşte o yıldızlar
Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde yapılacak transferler üzerine yoğunlaştı. Erwin Koeman özellikle o bölge için talepte bulundu.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:23:39
Güncelleme: 09:14:19
Ara transfer döneminde kadrosuna stoper katmayı hedefleyen Fenrebahçe'de çalışmalar hızlandı.
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Erwin Koeman'ın yönetimin güvenini kazanması sonrası gözler ara transfer için belirlenecek isimlere çevrildi.
Yönetimle yaptığı görüşme sonrası Koeman'ın transfer talebinde bulunduğu ve özellikle stoper talebinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.
Hollandalı teknik adamın sarı lacivertli yönetime verdiği listede yer alan isimlerse belli oldu.
Koeman, ara transferde stoper takviyesi için 4 isim belirledi.