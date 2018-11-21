Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de stopere 4 aday! İşte o yıldızlar

    Fenerbahçe'de gözler ara transfer döneminde yapılacak transferler üzerine yoğunlaştı. Erwin Koeman özellikle o bölge için talepte bulundu.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 08:23:39 Güncelleme: 09:14:19
    Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar

    Ara transfer döneminde kadrosuna stoper katmayı hedefleyen Fenrebahçe'de çalışmalar hızlandı.

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    Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar

    Erwin Koeman'ın yönetimin güvenini kazanması sonrası gözler ara transfer için belirlenecek isimlere çevrildi.

    Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar

    Yönetimle yaptığı görüşme sonrası Koeman'ın transfer talebinde bulunduğu ve özellikle stoper talebinde bulunduğu gelen bilgiler arasında.

    Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar

    Hollandalı teknik adamın sarı lacivertli yönetime verdiği listede yer alan isimlerse belli oldu.

    Fenerbahçede stopere 4 aday! İşte o yıldızlar

    Koeman, ara transferde stoper takviyesi için 4 isim belirledi.

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